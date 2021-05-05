Региональный сосудистый центр заработал в Одинцовском округе

В Одинцовском округе появилось отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения в составе регионального сосудистого центра. Оно заработало на базе Одинцовской городской больницы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В отделении будут оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам с инфарктами и инсультами. В центре есть все необходимое оборудование для выполнения всех видов экстренных рентгенохирургических вмешательств. В отделении также есть ангиограф.

«Мы продолжаем развивать сеть региональных сосудистых центров в Московской области, на данный момент их уже 15. Очень важно, чтобы пациенты при остром коронарном синдроме или нарушении мозгового кровообращения вовремя и в короткие сроки получали высокотехнологичную помощь», — отметила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Все 15 центров подключены к единой информационной системе. Благодаря этому врачи скорой помощи оперативно получают данные о свободной операционной с ангиографом. Это позволяет оперативно доставлять пациента.

Региональные сосудистые центры уже работают в Реутовской, Егорьевской, Подольской городской клинической, Красногоркой больнице № 1, Дмитровской, Люберецкой, Жуковской, Воскресенской первой, Коломенской, Долгопрудненской, Домодедовской, Сергиево-Посадской, Мытищинской и Ступинской больницах.