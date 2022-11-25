Подмосковье 25 ноября 2022, 09:22 Антибиотик для лечения инфекций и сепсиса начали производить в Дубне

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Уникальный антибиотик «Бианем АФ» начали выпускать в особой экономической зоне «Дубна». Его будут использовать для лечения пациентов с инфекциями, которые находятся в реанимации.

Компания «Алтегра» стала резидентом ОЭЗ в прошлом году, сейчас там работают 60 сотрудников, рассказала зампред правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева. Сейчас там разработали и выпустили первую партию антибиотика, которое уже поступило в больницы России.

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«В декабре „Алтегра“ планирует выпустить еще 110 тысяч флаконов антибиотика, а в 2023 году — выйти на мощность до трех миллионов флаконов препарата в год», — рассказала глава Мининвеста.

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Подмосковная компания стала единственным производителем этого антибиотика в стране. Его используют для лечения инфекций мочевыводящей системы, дыхательных путей и сепсиса. Генеральный директор Ольга Турчанинова рассказала, что сейчас на предприятии выпускают две серии продукции в разных дозировках.

«Лекарственное средство зарегистрировано в национальной системе цифровой маркировки „Честный знак“, и сегодня практикующие врачи уже высоко оценивают эффективность применения этого нового антибиотика при лечении тяжелых внутрибольничных бактериальных инфекций», — добавила она.

Особенность антибиотика — широкий спектр антибактериальной активности, а также высокая эффективность.

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