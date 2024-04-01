Подмосковье 01 апреля 2024, 16:51 Андрей Воробьев: запись детей в первые классы стартовала в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Запись детей в первый класс началась в Подмосковье 1 апреля. Первая волна приема документов продлится до 30 июня, в это время школы будут зачислять тех, кто проживает на закрепленной территории. Об этом на еженедельном заседании правительства сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Подать заявление на зачисление ребенка жители могут через «Госуслуги». В новом учебном году школы ожидают около 115-120 тысяч первоклассников. Многие из них уже воспользовались бесшовным переходом из детских садов в рамках своего образовательного комплекса, это 54 тысячи человек. В этом году на такую систему планируют перевести все дошкольные учреждения.

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На встрече также обсудили единый государственный экзамен. Традиционно Подмосковье показывает высокие результаты.

«Нам важно не просто сохранить такую динамику, но и стремиться достичь следующего рубежа. Это возможно только тогда, когда мы уделяем внимание учителям, ищем лучших педагогов со всей страны. Наши ветераны образовательного движения выходят на пенсию, и очень важно, чтобы на их место приходили молодые, талантливые учителя. А для этого нужны условия, конкретные действия по поддержке», — отметил губернатор.

По словам главы Минобразования Подмосковья Ильи Бронштейна, лидером среди предметов ЕГЭ по выбору в этом году стала физика, опередив информатику. Всего в этом году экзамен сдадут 39 тысяч человек. Они также смогут воспользоваться новой возможностью, которую запустили по инициативе президента — пересдать любой предмет по своему желанию, если не устроил результат. Сделать это можно только один раз.

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