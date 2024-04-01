Подмосковье 01 апреля 2024, 15:32 Физика вышла в приоритет. Министр образования Подмосковья рассказал о тенденциях ЕГЭ в 2024 году Министр образования Бронштейн рассказал о тенденциях ЕГЭ в Подмосковье Медиасток.рф

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Каждый год школьники сдают на ЕГЭ предметы по выбору, помимо обязательных. В этом году лидер в Подмосковье — физика. Снизился акцент на иностранных языках, истории и обществознании, сообщил министр образования региона Илья Бронштейн. Ребята все больше отдают предпочтение естественно-научным дисциплинам.

С 22 марта начался досрочный период сдачи ЕГЭ. В Подмосковье на него записались 150 человек.

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Основной период продлится с 23 мая по 1 июля, а в сентябре будет традиционное время пересдачи для тех, кто пропустил по причине состояния здоровья или сдал.

«И в этом году у нас очень серьезная новелла, которая появилась благодаря инициативе президента. У каждого выпускника теперь есть возможность пересдать ЕГЭ по одному предмету, если он по тем или иным причинам считает, что смог бы написать лучше», — напомнил Илья Бронштейн.

Пересдать можно будет только один предмет. Количество баллов по нему значения не имеет: первый результат аннулируют.

Выходить на такое решение нужно, точно понимая, что готов улучшить свой результат. В этом году у нас ЕГЭ сдают 39 тысяч выпускников. Илья Бронштейн

Министр подчеркнул, что в Московской области укрупнили пункты проведения экзамена, чтобы задействовать меньшее количество учителей. В прошлом году было 16 тысяч педагогов — теперь 14 тысяч.

«Президентский день, так его называют в сообществе педагогов, будет ориентировочно 4-5 июля. Заявление на пересдачу можно подать до 1 июля», — рассказал Бронштейн.

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