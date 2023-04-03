03 апреля 2023, 19:55
«Построили 260 объектов». Андрей Воробьев рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения в Подмосковье
Губернатор Воробьев рассказал Путину о модернизации первичного звена здравоохранения
В Московской области очень серьезно подходят к модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Эту тему он обсудил на сегодняшней встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Этим направлением мы занимаемся очень плотно: построили 260 объектов — это поликлиники, ФАПы, офисы врачей общей практики, активно идет капитальный ремонт зданий, больше 800 единиц тяжелой техники обновили — это цифровые МРТ, рентгены, маммографы», — рассказал глава региона.
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Также Воробьев рассказал президенту о строительстве областного многопрофильного детского госпиталя в Красногорске. По словам губернатора, госпиталь уже готов более чем на треть. По плану он должен быть готов к концу будущего года, однако строители постараются закончить раньше — в марте–апреле 2024-го.
Особое внимание — детским врачам
Еще одна важная тема, которую обсудили Андрей Воробьев и Владимир Путин — кадры, особенно в первичном звене — педиатры и терапевты.
«Было ваше поручение — особое внимание уделить детским врачам. Мы развернули эту программу. Программу, которая позволяет проводить повышение квалификации и делиться опытом, 35 регионов у нас участвуют в этой программе. Мы стараемся все самое лучшее привлечь», — отметил Воробьев.
Губернатор напомнил, что в регионе действует шесть программ социальной поддержки для медиков, в рамках которых участковые врачи получают сертификаты на социальную ипотеку, выплаты, компенсацию аренды жилья или земельные участки для строительства домов.
Здравоохранение
Андрей Воробьев
Владимир Путин
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