Подмосковье 03 апреля 2023, 19:55 «Построили 260 объектов». Андрей Воробьев рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения в Подмосковье Губернатор Воробьев рассказал Путину о модернизации первичного звена здравоохранения РИА «Новости»

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В Московской области очень серьезно подходят к модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Эту тему он обсудил на сегодняшней встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Этим направлением мы занимаемся очень плотно: построили 260 объектов — это поликлиники, ФАПы, офисы врачей общей практики, активно идет капитальный ремонт зданий, больше 800 единиц тяжелой техники обновили — это цифровые МРТ, рентгены, маммографы», — рассказал глава региона.

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Также Воробьев рассказал президенту о строительстве областного многопрофильного детского госпиталя в Красногорске. По словам губернатора, госпиталь уже готов более чем на треть. По плану он должен быть готов к концу будущего года, однако строители постараются закончить раньше — в марте–апреле 2024-го.

Особое внимание — детским врачам

Еще одна важная тема, которую обсудили Андрей Воробьев и Владимир Путин — кадры, особенно в первичном звене — педиатры и терапевты.

«Было ваше поручение — особое внимание уделить детским врачам. Мы развернули эту программу. Программу, которая позволяет проводить повышение квалификации и делиться опытом, 35 регионов у нас участвуют в этой программе. Мы стараемся все самое лучшее привлечь», — отметил Воробьев.

Губернатор напомнил, что в регионе действует шесть программ социальной поддержки для медиков, в рамках которых участковые врачи получают сертификаты на социальную ипотеку, выплаты, компенсацию аренды жилья или земельные участки для строительства домов.