Подмосковье 07 июня 2023, 17:37 Андрей Воробьев рассказал о крупном федеральном проекте по выпуску генераторов в Коломне

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Большой федеральный проект по производству генераторов запустили в Коломне. О нем рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время ежегодного обращения.

На предприятии производят как малое оборудование, так и крупные генераторы для атомных станций.

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«Самый большой проект, федеральный реализуется в Коломне. Это все, что касается генераторов от малых до огромных генераторов производится и будет производиться в Коломне», — сказал Воробьев.

Он добавил, что тема импортозамещения очень важна. Для его развития предприниматели могут получить деньги под 1% из федерального Фонда развития промышленности, а также региональную поддержку виде льготной земли и необходимой инфраструктуры.

Ранее губернатор рассказал об открытии 150 импортозамещающих предприятий в Подмосковье до 2024 года. В этом году начнут работу 50 из них.

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