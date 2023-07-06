Подмосковье 06 июля 2023, 19:09 Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте взрослой поликлиники в Ивантеевке Губернатор Воробьев рассказал о преображении взрослой поликлиники в Ивантеевке

Читать 360tv в

Взрослую поликлинику отремонтируют в Ивантеевке в 2024 году. Там получают помощь все жители города. Об этом в эфире радиостанции Sputnik рассказал губернатора Подмосковья Андрей Воробьев.

О необходимости ремонта во взрослой поликлинике сообщила жительница Ивантеевки Елена. Губернатор рассказал, что ее преобразят вместе с другими медицинскими учреждениями региона. К работам планируют приступить в следующем году.

Реклама

«В этом году мы закончим ремонт детских поликлиник, а что касается взрослых, они тоже кардинально будут преображены. В Ивантеевке большая поликлиника, в следующем году она стоит в программе», — сказал глава региона.

По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой, на ремонт уйдет около года. Завершить работы планируют к концу 2024 года. Ремонт также проведут в большой поликлинике в Пушкино.

Стригункова добавила, что для быстрого проведения работ учреждение могут полностью закрыть, перенаправив потоки пациентов в другие больницы.

Ранее губернатору Воробьеву рассказали о решении вопроса с фельдшером в деревне Барабаново. Туда нашли нового специалиста на замену ушедшему.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».