Подмосковье 06 июля 2023, 18:37 Губернатору Воробьеву рассказали о решении вопроса с фельдшером в деревне под Каширой

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Новый фельдшер выйдет на работу в ФАПе деревни Барабаново под Каширой с 10 июля. Акушерский пункт временно был без постоянного специалиста, однако вопрос удалось быстро решить. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложила первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова.

Жительница деревни обратилась к руководству Подмосковья с просьбой решить вопрос с фельдшером. Она пояснила, что бывший специалист принял решение продолжить учебу и уехал.

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«В ФАПе в Барабанове у нас действительно ушел фельдшер учиться. Там работают по совместительству два медика. Они каждый день работают, даже по субботам, но очень маленькое количество часов», — объяснила она.

Однако, по ее словам, вопрос с постоянным специалистом уже решили. Одна из выпускниц медицинского колледжа Коломны выйдет на работу уже 10 июля. Она получит дополнительную выплату в 750 тысяч рублей в рамках программы «Земский фельдшер».

«ФАП хорошо работает, пользуется популярностью. Там численность — около 1,5 тысячи человек, 20 посещений в смену. Это очень хорошо, каждый день приходят. Уже 10 июля ждем нового фельдшера, который будет работать на постоянной основе», — добавила Стригункова.

Она добавила, что ФАП в деревне Барабаново входит в число 350 учреждений, где пациенты получают льготные лекарства и проходят телемедицинские консультации.

Кроме того, в каждый ФАП Подмосковья ежемесячно приезжают узкие специалисты для проведения диспансеризации жителей.

Андрей Воробьев уточнил, где станет жить новый специалист и есть ли в ФАПе место для проживания. Ему тут же сообщили, что выпускница постоянно живет в Озерах и планирует там оставаться.

Стригункова добавила, что всего ФАПов с проживанием в Подмосковье — 150. Но медики не всегда использовали их по назначению, потому что жили в соседних деревнях или рядом. Всего в регионе насчитывается 467 ФАПов.

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