Важное 17 мая 2023, 12:47 Подмосковье усилит контроль за безопасностью летнего детского отдыха — Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья рассказал о задачах для безопасного детского отдыха летом

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Последний звонок прозвенит в школах Подмосковья с 23 по 25 мая. До окончания учебного года осталось меньше двух недель, после чего традиционно начнутся экзамены или каникулы. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в это время одна из первостепенных задач — усилить контроль за безопасностью детского отдыха.

«Заканчивается учебный год, совсем скоро прозвенит последний звонок, экзамены. Ребята и родители будут переживать. Я уверен, что все успешно сдадут экзамены. А тем временем те, кто не будет проходить это испытание, будут отдыхать. И наша задача — максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом», — сказал Воробьев на заседании областного правительства.

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По словам губернатора, традиционно пришкольные территории будут востребованы летом — важно следить за безопасностью на них. Это стадионы, беговые дорожки, зоны отдыха.

И востребованы очень школьные летние лагеря. Также все летние лагеря, которые мы подготовили, должны максимально активно быть задействованы. Андрей Воробьев

Он добавил, что этому направлению особое внимание уделяют главы городских округов. Их задача — усилить наблюдение за состоянием летних лагерей.

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