Воробьев призвал проработать дополнительные меры для мониторинга пожаров в Подмосковье

Аномально жаркий август стал потенциальной угрозой для пожарной безопасности Подмосковья, но спасатели вовремя локализовывали очаги и прибывали на место тушения. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил на заседании с силовыми структурами.

«Не могу не сказать слова благодарности в адрес спасателей и пожарной службы. Лето, особенно в последние две-три недели, в самый жаркий август, доставило очень серьезные хлопоты и жителям, и пожарным», — отметил губернатор.

Мониторинг и своевременная локализация пожаров привели к тому, что все возгорания в лесах Московской области потушили в короткие сроки.

Знаю, что ситуация [в лесах] у нас находится под контролем. Это значит, что те очаги, а их было пять-семь в день, по одному-два гектара пожаров, локализовывались весьма быстро Андрей Воробьев.

По его словам, несмотря на приближение осени, необходимо заранее предусмотреть дополнительные меры реагирования на пожары.

«Сейчас наша задача — в следующем периоде предусмотреть дополнительные технологичные меры мониторинга за лесом. И не допускать каких-либо отклонений по безопасности жизни в регионе», — заключил Воробьев.

Из-за жары и огня в лесах под Рязанью в Подмосковье усилили пожарную охрану, подчеркнул губернатор.