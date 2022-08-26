Жителям Подмосковья напомнили о временных ограничениях на въезд в леса

Из-за жары ограничения на посещение лесов Подмосковья продолжат действовать и в выходные. Синоптики обещают температуру выше +30 градусов. При этом осадков не будет.

Заместитель председателя областного правительства Георгий Филимонов сообщил, что ограничения — вынужденная мера, необходимая для защиты лесов от пожаров.

В области высокий класс пожарной опасности — в ближайшие дни синоптики обещают выше 30 градусов и без осадков Георгий Филимонов.

Лишь за последние сутки в лесах Подмосковья потушили 11 возгораний.

«В выходные многие привыкли гулять на природе и отдыхать с семьей, а еще это время, когда так хочется пожарить шашлыки. Обращаюсь к жителям Подмосковья и гостям: в эти выходные ограничения на посещение лесов и въезд в них транспортных средств продолжают действовать», — подчеркнул Филимонов.

Жителям напомнили, что о возгораниях необходимо сразу сообщать по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Из-за жары и огня в лесах под Рязанью в Подмосковье усилили пожарную охрану, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.