Путин поздравил православных с Пасхой

Православная Пасха в этом году выпала на 24 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил верующих с праздником и отметил достижения РПЦ в сохранении наследия РФ. Обращение главы государства опубликовали на сайте пресс-службы Кремля.

Путин отметил, что Пасха — светлый праздник, который несет в себе радость и светлые помыслы..

«Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости», — сказал российский лидер.

Вторая часть обращения Путина была посвящена достижениям РПЦ и других христианских конфессий. По его словам, они ведут «созидательную, плодотворную работу» по сохранению традиций страны.

«Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сбережение наших богатейших исторических, культурных, духовных традиций, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения», — написал Путин.

Он отдельно отметил благотворительную деятельность христианских конфессий. Путин сказал, что их помощь нуждающимся в тепле и поддержке заслуживает «самого искреннего признания».

В ночь с 23 на 24 апреля глава РФ посетил праздничное богослужение, которое прошло в главном храме страны.