Андрей Воробьев поздравил Владимира Путина с 70-летием и поблагодарил за заботу об интересах России | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 16:13 Поделиться Telegram

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Viber Андрей Воробьев поздравил Владимира Путина с 70-летием и поблагодарил за заботу об интересах России Губернатор Подмосковья поздравил Владимира Путина с 70-летием

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Владимиру Путину исполнилось 70 лет. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил главу государства с юбилеем и рассказал, что очень дорожит его доверием и поддержкой.

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«Уважаемый Владимир Владимирович, примите поздравления с вашим юбилеем. В ключевые моменты жизни, истории особенно важна, значима роль лидера, который объединяет людей. <...> Сегодня День рождения у такого человека, у нашего президента. Его забота об интересах России всегда находит отклик и поддержку у наших людей», — сказал губернатор.

По его словам, цели и ценности, заложенные президентом, во многом определяют развитие будущих поколений.

Очень дорожу его доверием. И благодарен завозможность решать самые разные проблемы жителей, развивать наше любимое Подмосковье Андрей Воробьев.

Ранее президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин рассказал в беседе с «360» о том, какую роль Путин сыграл в истории страны.

Кроме того, в материале «360» мы рассказали о пяти главных достижениях российского лидера.

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