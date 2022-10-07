О роли Владимира Путина в истории | 360°

Эксклюзив 07 октября 2022, 13:13 Поделиться Telegram

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Viber «Влияем на все глобальные события». О роли Путина в российской и мировой истории Политолог Самонкин: Россия при президенте Путине обрела уникальность

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За четыре президентских срока Владимиру Путину удалось не только повысить уровень жизни россиян, но и расширить государственные границы. Выросли несколько поколений, для которых «лихие 90-е» — лишь сцены из фильмов и воспоминаний родственников. Россия заняла одно из первых мест в картине мира. Президент АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин рассказал «360», какую роль Путин сыграл в истории страны.

Далее — прямая речь.

Отказ от западной зависимости

Изменение экономической парадигмы в сторону национальных интересов — отказ от западной зависимости, создание собственной экономики, импортозамещения и соответствующих новых рабочих мест. По сути, Россия становится новой цифровой мощной державой, которая, смотря на ведущие страны Азии, в том числе Китай, старается выстраивать свою альтернативную экономическую модель, не зависящую от Запада.

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Помимо этого, видны повышение уровня жизни и преодоление тех вызовов, с которыми мы столкнулись и во время санкций, и во время пандемии коронавирусной инфекции. Россия изобрела несколько вакцин, которые пользуются сейчас огромным спросом.

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Соответственно, здесь был переломный момент. Наша экономика выдержала. И сейчас выдерживает, несмотря на санкции, которые вводит коллективный Запад. Она показывает устойчивое развитие.

РИА «Новости»

Повышение уровня жизни и национальные проекты

Это материнский капитал, социальные пособия через государственные услуги. Очень важная инициатива. Проект направлен на повышение качества жизни, борьбу с бедностью, это попытка строительства общества с социальной справедливостью.

Кроме того, это работа некоммерческого сектора, развитие национальных проектов и создание молодежных волонтерских организаций, то есть принятие Федерального закона «О молодежной политике» и консолидация людей вокруг национального президента. Это важный социальный и внутренний подъем, в котором мы ощущаем себя частью единой русской цивилизации с 2014 года и сейчас — на фоне соединения с Донбассом и освобожденными территориями.

Самое главное во внешней политике — уход от западной зависимости, создание своих мощных интеграционных проектов и общей коллективной безопасности, модернизация Вооруженных сил по новейшим стандартам, создание самых серьезных разработок и технологий

Значимость России в геополитике

Это «знаменирование» роли России в глобальном геополитическом смысле слова. То есть нас стали уважать, нас стали слышать в мире — в отличие от того, что было в 90-е годы.

Безусловно, мы влияем на все глобальные события. Речь идет и о создании некой национальной идеологии.

РИА «Новости»

Выход России из парадигмы «лихих 90-х», обретение уникальной роли в мире, соответствующая консолидация, которая сейчас укрепляет веру людей в завтрашний день.

В частности, последние события сплачивают наше общество. Люди становятся грамотнее, ответственнее. Эпоха становления России как независимого суверенного сильного центра силы в новых государственных границах в парадигме более открытой, нежели та, что мы получили в результате распада СССР в 1991 году. Мы особенная, уникальная евразийская цивилизация.

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