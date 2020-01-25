Татьянин день в Одинцове отметили праздничным забегом

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в Татьянин день состоялись соревнования для бегунов. Для участников подготовили разные дистанции. Самым массовым стал забег на шесть километров.

Дети пробежали 300 метров, потом настал черед Татьян. Женщины преодолели дистанцию в 600 метров.

«Я люблю бегать со школьных лет, у меня ребенок тоже только что пробежал, и я вместе с ним. Так скажем, в тандеме. У нас сегодня семейный такой день», — сказала участница забега Татьяна Крицак.

Самый массовый и протяженный — командный забег на шесть километров. По пути спортсменов ждали несложные испытания. Например, надо было попасть карандашом в корзину или оббежать конусы.

Источник фото: телеканал «360»

«Наша идея — это здоровый образ жизни, чтобы как можно больше людей втянуть в это дело», — подчеркнула Евгения Марченкова, организатор забега.

Настроение спортсменам поднимали музыкальные коллективы. Завершились соревнования награждением. Всем участникам вручили медали и памятные сувениры.