Футбол и гиревой спорт. Как отметили День студента в Дубне

Осел и мини-пони отметили Татьянин день со студентами в Дубне. Легенда гласит: если ослик поцелует зачетку, то сессия будет закрыта.

Тиль и Торин — талисманы Дубненского университета. По легенде, если протянуть ослику зачетку и он ее поцелует, то можно не сомневаться в успешном закрытии сессии. А если попробует съесть — надо точно зубрить билеты, не надеясь на русский авось. Но студенты в этот раз свои зачетки сберегли. И животным достались печеньки.

Источник фото: телеканал «360»

Торин — это друг Тиля, они очень дружные, постоянно вместе, общаются. Тилечка не ходит по асфальту без своего друга. Он сюда дошел, благодаря мужественному мини-пони.

У Марии сессия в самом разгаре. К экзаменам готова, да и на третьем курсе, говорит, нагрузка не такая большая, как на первом. Поэтому настроение у девушки приподнятое.

«У меня сегодня был экзамен, я подошла, погладила ослика, и, как видите, я стою здесь, я сдала экзамен, все хорошо», — сказала Мария Беляева, студентка университета «Дубна».

К Татьяниному дню для студентов приготовили множество зимних развлечений. Они играли в футбол, мерились силами в гиревом спорте. Ночной снегопад пришелся кстати. Параллельно в университете прошел день открытых дверей. С напутственными словами к абитуриентам обратились глава Дубны и ректор университета.

«Для нас становится приятно и даже удивительно, что многие ребята приезжают из других мест, и даже не только из Московской области. Приезжают, для того, чтобы посмотреть на те возможности, которые есть в Дубне», — сказал Дмитрий Фурсаев, ректор университета «Дубна».

Праздник в университете «Дубна» продолжался до позднего вечера. Во второй половине дня здесь состоялась встреча выпускников.