Андрей Воробьев поздравил переселенцев из аварийного жилья Звенигорода с получением ключей от новых квартир | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 12:04 Поделиться Telegram

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Viber Андрей Воробьев поздравил переселенцев из аварийного жилья Звенигорода с получением ключей от новых квартир

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Жители аварийных домов получат новые квартиры в Звенигороде. Всего в Одинцове планируют переселить 196 человек, которые живут в 88 аварийных помещениях. Для этого округ приобрел 54 квартиры в новостройках, куда смогут переехать 126 человек. С ними пообщался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Всегда мы стараемся что-то одно решить. И потом, совершенно логично, у каждого человека, у каждой семьи следующие вызовы — и автобус, и больницы. Все будем делать. Самое главное, что мы свами и для нас очень важно обеспечивать перемены, с одной стороны, и удовлетворять запросы, которые возникают дальше», — обратился губернатор к звенигородцам.

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Воробьев добавил, что количество жителей аварийных домов, получивших новое жилье, растет в Подмосковье ежегодно. Это стало возможно благодаря жилищным сертификатам, которые позволяют выбрать квартиру самостоятельно.

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«Раньше нужно было долго ждать, когда построят специально под тебя квартиру. Но мы увидели запрос у жителей, что если выдавать сертификат — деньги, — человек может перемещаться из одной территории МО в другую. Мало ли какая работа, может быть, дети что-то хотят, особенно в части занятий и воспитания», — отметил губернатор.

Жители выразили благодарность Подмосковью и округу за новые квартиры и отметили высокое качество ремонта.

«Можно мы ото всех выразим глубокую благодарность и Московской области, и Одинцовскому округу, что все это сбылось. Потому что я, например, жила в коммунальной квартире, поэтому для меня это просто огромное счастье и большой-большой подарок, особенно ко Дню города», — поделилась жительница.

Еще одна женщина, получившая новое жилье, обратилась к губернатору с просьбой о реконструкции пляжа. По ее словам, раньше он был точкой притяжения для всех жителей Звенигорода и многие хотели бы вновь благоустроить это место. Глава округа Андрей Иванов сообщил, что реконструкцию проведут в 2022–2024 годах.

Ранее Андрей Воробьев потребовал не допустить проблемы с заброшенными зданиями в Подмосковье. В качестве примера он привел недостроенный торговый центр в Бронницах.

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