Воробьев потребовал не допустить проблемы с заброшенными зданиями в Подмосковье | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 12:51 Поделиться Telegram

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Viber Воробьев потребовал не допустить проблемы с заброшенными зданиями в Подмосковье Губернатор Воробьев потребовал решить проблему с недостроенным ТЦ в Бронницах Пресс-служба губернатора Московской области

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Вопрос с заброшенными зданиями должен стоять на контроле в каждом городском округе Подмосковья. Проблему подобных объектов нужно решать, чтобы это не вызывало беспокойства жителей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В качестве примера он привел недостроенный торговый центр в Бронницах.

Еще одна тема — заброшенные здания. Вот такое здание, например, есть в центре прекрасного города Бронницы. Полуразвалившийся, недостроенный торговый центр», — сказал губернатор на заседании областного правительства.

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Воробьев обратил внимание, что глава Павловского Посада получает сообщения от местных жителей, обеспокоенных по поводу недостроенного торгового центра у себя в городе.

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«Прошу максимальное внимание уделить таким объектам. Они могут представлять опасность, а если не представляют опасности, значит, мы должны иметь четкое представление о том, когда объект будет достроен и будет украшать город, а не наоборот», — потребовал он.

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