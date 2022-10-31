Воробьев заявил об особом внимании к семьям военнослужащих в Подмосковье | 360°

31 октября 2022, 12:46
Воробьев заявил об особом внимании к семьям военнослужащих в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о заметном внимании региона к семьям мобилизованных
Московская область будет уделять особое внимание семьям мобилизованных, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он напомнил, что получить поддержку и помощь родственники военнослужащих могут в специальных центрах — лично или по телефону.
«Важно, чтобы каждый из нас четко понимал, что в последующие периоды наше внимание к этим семьям должно быть очень и очень заметным», — отметил глава региона.
Реклама
Лично Центры поддержки не посещают девять из десяти человек. Они общаются с волонтерами или звонят на горячую линию, отметил губернатор.
Реклама
Ранее Андрей Воробьев заявил, что уже около 80% семей мобилизованных получили положенные выплаты. Он пообещал, что проблем с этим в регионе не будет.
Андрей Воробьев
Частичная мобилизация в РФ
Реклама
Реклама