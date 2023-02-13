Подмосковье 13 февраля 2023, 13:41 Андрей Воробьев поручил организовать встречи ветеранов и школьников в Подмосковье к 23 Февраля Андрей Воробьев рассказал о праздничных мероприятиях в Подмосковье к 23 Февраля Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

День защитника Отечества отметят 23 февраля. В Подмосковье запланировали масштабную программу мероприятий, в том числе для ветеранов и школьников. Об этом на заседании правительства рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Реклама

Глава региона поручил главам округов создать программу мероприятий, которая учтет интересы школьников и ветеранов.

Взаимный разговор и забота волонтеров в госпиталях, в школах, когда приходят герои, мне видятся полезными и важными. Андрей Воробьев губернатор Московской области

Он добавил, что такие разговоры особенно важны, чтобы дети узнавали больше об истории страны и понимали те реалии, которые происходят в современном мире.

Ранее губернатор поручил ускорить программу реновации в Подмосковье. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».