13 февраля 2023, 13:41
Андрей Воробьев поручил организовать встречи ветеранов и школьников в Подмосковье к 23 Февраля
Андрей Воробьев рассказал о праздничных мероприятиях в Подмосковье к 23 Февраля
День защитника Отечества отметят 23 февраля. В Подмосковье запланировали масштабную программу мероприятий, в том числе для ветеранов и школьников. Об этом на заседании правительства рассказал губернатор Андрей Воробьев.
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Глава региона поручил главам округов создать программу мероприятий, которая учтет интересы школьников и ветеранов.
Взаимный разговор и забота волонтеров в госпиталях, в школах, когда приходят герои, мне видятся полезными и важными.
Андрей Воробьев
губернатор Московской области
Он добавил, что такие разговоры особенно важны, чтобы дети узнавали больше об истории страны и понимали те реалии, которые происходят в современном мире.
Ранее губернатор поручил ускорить программу реновации в Подмосковье. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Праздники
Андрей Воробьев
23 февраля
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