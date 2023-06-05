Подмосковье 05 июня 2023, 13:36 Андрей Воробьев пообещал участнику СВО из Подмосковья помочь с заменой протеза и выплатами Губернатор Подмосковья Воробьев пообещал помощь участнику СВО с заменой протеза Пресс-служба губернатора Московской области

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Решить вопрос с оформлением документов на замену протеза руки участника специальной военной операции поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с правительством региона.

По словам бойца, вопрос замены протеза стал проблемой. Документы он подал, но его попросили подождать пару недель. Также он отметил, что после возвращения со службы он переехал в деревню. Теперь ему необходима лодка с электрическим мотором, так как на веслах ему ходить тяжело.

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«Подумаем, как оказать поддержку и найти решение. С вами свяжемся. По выплатам — все, что касается взаимодействия с Минобороны, мы берем на себя эту работу. Я уверен, что и справки, и выплаты вы получите своевременно», — пообещал Андрей Воробьев.

Глава подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова отметила, что справки часто застревают на уровне воинских частей. Для этого сотрудники организации связываются с командирами и просят предоставить необходимые документы. Это непростая работа, но сотрудники фонда стараются ее выполнять, подчеркнула она.

Отделение фонда «Защитники отечества» приступило к работе в Московской области 1 июня. Всего за несколько дней сотрудники приняли уже более 50 посетителей и обработали более 113 поступивших звонков. Самыми важными вопросами стали получение удостоверения ветерана боевых действий, получение федеральных выплат и страховок, а также реабилитация.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей городских округов посетить филиал фонда и познакомиться с этой важной работой, которая помогает решать возникающие проблемы у участников специальной военной операции, военнослужащих, ветеранов и членов их семей.