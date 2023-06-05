Подмосковье 05 июня 2023, 13:15 Фонд «Защитники Отечества» в Подмосковье принял более 50 человек с начала работы Подмосковный фонд «Защитники Отечества принял более 50 человек менее чем за неделю Пресс-служба губернатора Московской области

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Приступившее к работе 1 июня подмосковное отделение фонда «Защитники Отечества» приняло более 50 посетителей и обработало более 113 поступивших звонков от военнослужащих и членов их семей. Об этом в ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявила глава отделения фонда в Подмосковье Ольга Ермакова.

Она подчеркнула, что в отделение звонили не только жители Московской области, но и других регионов. Каждый из обратившихся получил консультацию и контакты координаторов на местах.

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«Мы уже определили топ самых частых вопросов. Первый — получение удостоверения ветерана боевых действий. Мы с ним работаем активно: это выплаты, льготы, которые наши ветераны получают. Второй важный вопрос — это получение федеральных выплат и страховик. Третий — получение инвалидности и реабилитационного процесса, который проводят в центре „Ясенки“. Туда оформили уже несколько человек», — перечислила Ермакова.

Глава подмосковного отделения фонда добавила, что в каждом городском округе работают социальные координаторы, к которым для решения важных вопросов могут обратиться ветераны, военнослужащие, участники специальной военной операции и их семьи.

В качестве примера Ермакова привела историю от невесты мобилизованного из городского округа Пушкинский. Она попросила помочь ей расписаться с женихом до его отъезда в зону специальной военной операции. Но проблема в том, что жених находится в военной части в Волгоградской области.

«Созвонились с Волгоградом, пригласили девушку выехать туда. Думаю, что это момент, который мы можем отработать», — подчеркнула глава отделения подмосковного фонда.

Ермакова добавила, что сейчас основная работа направлена на то, чтобы о работе филиала узнали больше жителей Московской области. Для этого информацию о работе фонда распространяют по городским округам через сотрудника Комитета семей воинов Отечества.

«Хотели пригласить к себе в филиал глав округов вместе с ребятами, которые готовы к нам обратиться. Готовы проводить обучение, организовывать встречи с семьями погибших», — добавила глава отделения подмосковного фонда «Защитники Отечества».

Подмосковный филиал государственного фонда «Защитники Отечества» начал работу в городском округе Красногорск 1 июня. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что основная задача новой организации — помочь в решении вопросов военнослужащим, участникам специальной военной операции и их семьям. Сотрудники организации помогают в решении вопросов реабилитации, получении выплат и оформлении документов.