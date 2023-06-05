Подмосковье 05 июня 2023, 12:30 Андрей Воробьев оценил работу фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье Губернатор Подмосковья Воробьев поблагодарил работников фонда «Защитники Отечества» Пресс-служба губернатора Московской области

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Подмосковное отделение фонда «Защитники Отечества» приступило к работе с 1 июня. Туда могут обратиться военнослужащие и их семьи для решения самых важных вопросов. Со словами благодарности к сотрудникам организации в ходе совещания регионального правительства обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что уже посетил офис регионального отделения фонда и призвал всех глав муниципальных образований Подмосковья ознакомиться с работой организации.

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«Вы знаете, что по указу президента образована структура, цель которой — уделять особое внимание и семьям, и военнослужащим, которые имеют вопросы по самым разным сферам. Это и оформление документов, и какая-то помощь, которая не регламентируется, как я часто говорю, нормативно-правовым актом или законом», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что подмосковное отделение фонда «Защитники Отечества» возглавила председатель женского совета 45-й отдельной гвардейской бригады спецназа и представитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества. Воробьев подчеркнул, что она знает все проблемы, с которыми сталкиваются военнослужащие и их семьи.

«Все главы, если вы приезжаете сюда, если у вас есть желание познакомиться с работой центра, вы также можете его посетить», — отметил глава Подмосковья.

Губернатор Московской области добавил, что благодарен всем, кто принимал участие в создании отделения организации, а также неравнодушным сотрудникам фонда, с которыми он успел познакомиться за время визита.

Подмосковное отделение фонда «Защитники Отечества» открылось в городском округе Красногорск 1 июня. В первый день работы сотрудники приняли шесть посетителей и ответили на 17 звонков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что организация окажет максимальное содействие, чтобы военнослужащие и их семьи чувствовали себя максимально комфортно.