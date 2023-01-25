Важное 25 января 2023, 10:37 «Задача взрослых — объяснять». Андрей Воробьев поговорил со школьниками из Балашихи на исторические темы Губернатор Воробьев поговорил со школьниками из Балашихи на исторические темы

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, встретившись со школьниками в Балашихе, поговорил с ними на разные темы, в том числе исторические. По его словам, «в условиях информационной войны дети не всегда могут понять, где правда, а где выдумка».

«Наша задача как взрослых — объяснять», — подчеркнул Воробьев.

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Он встретился с учениками школ № 16 и 21. Большинство ребят — дети военнослужащих. Рядом находится знаменитая дивизия имени Дзержинского.

Особенно важно рассказывать, кто настоящий противник, а кто просто инструмент в его руках. Но вижу, что ребята и без меня все знают. Это еще один повод сказать спасибо их отцам за то, что воспитывают патриотов. Андрей Воробьев

Губернатор рассказал школьникам, в том числе, об истории отношений между Россией и США.

«Америка постоянно воюет, они куда-то плывут, они кого-то вооружают, они кого-то сталкивают», — отметил Воробьев.

Во время разговора ученица восьмого класса Яна рассказала Андрею Воробьеву о письмах детей, которые получал ее папа на СВО.

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