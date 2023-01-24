Важное 24 января 2023, 17:05 «Растут настоящими патриотами». Андрей Воробьев встретился с детьми участников СВО в Балашихе Губернатор Андрей Воробьев встретился с детьми участников СВО в Балашихе

Читать 360tv в

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался в Балашихе со школьниками, родственники которых сейчас в зоне СВО. Большинство детей военнослужащих учатся в школах № 16 и 21. Глава региона отметил, что дети растут самыми настоящими патриотами, поблагодарил за акцию «Доброе дело» и поговорил с ребятами на интересовавшие их темы.

Реклама

«Я всегда очень рад приезжать в дивизию и в городок, где живет большое количество военнослужащих, их семей. <...> Мы с вами сегодня встречаемся, чтобы поговорить, вопросы друг другу задать, найти на них ответы», — сказал Андрей Воробьев.

Рядом со школой № 21 находится дивизия имени Дзержинского, поэтому в учебном заведении много детей военнослужащих.

В семьях наших военных дети растут настоящими патриотами. Целеустремленность и желание видны в каждом из вас. Я очень хочу пожелать, чтобы они сохранялись, несмотря на сложности, трудности, которые встретятся на пути. Андрей Воробьев

Ученица школы № 21 Вика поделилась с губернатором, что всегда хранит при себе талисман, который ей и ее брату Юре подарил их папа — сейчас он находится в зоне СВО.

«Наш папа в спецназе — работает в разведке, прапорщик. Сейчас он в командировке. Два месяца назад приезжал, привез домой три медали», — рассказал губернатору Юра.

Школьники пишут письма бойцам СВО, и для военнослужащих, по словам отца Вики и Юры, это внимание особенно ценно. Некоторые участники спецоперации даже вешают, словно рисунки, детские письма на стены.

Благодарность за «Доброе дело»

Акция «Доброе дело», инициированная школьниками Подмосковья, уже облетела весь регион. Поддержали ее и в Балашихе. Дети писали письма военнослужащим и вместе с родителями собирали им гуманитарную помощь.

«Каждый ученик нашей школы написал не одно и даже не два письма — отправили множество. И когда мой папа вернулся со спецоперации, он нам показал письма, которые приходили не только от нас, но и от других детей. Я узнала, что это действительно очень помогает, они носят их в карманах», — сказала ученица восьмого класса школы № 21 Яна.

Губернатор Подмосковья поблагодарил ребят за участие в акции и подчеркнул, что она стала по-настоящему масштабной и значимой.

Я хочу поблагодарить и вас, и всех наших школьников, которых миллион в Московской области, за то, что каждый внес свою лепту, сделал что-то доброе. Андрей Воробьев

Вместе с тем губернатор поделился со школьниками, что он и сам служил в дивизии имени Дзержинского, в саперном батальоне.

«У каждого своя специальность в жизни, свое призвание. Кого-то берут в спецназ, кого-то — в инженерные войска. Почему дивизия такая известная в нашей стране? Потому что там всегда были опытные командиры, которые заботились об офицерах, военнослужащих. Я в свое время это тоже ощутил», — отметил Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».