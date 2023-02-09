09 февраля 2023, 13:26
Губернатор Воробьев: южный дублер МКАД откроют в Подмосковье на год раньше
Строительство Южно-Лыткаринской дороги завершится в Подмосковье на год раньше срока — уже в 2024 году. Она протянется через три городских округа. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это один из самых значимых дорожных проектов в регионе.
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ЮЛА пройдет через Ленинский городской округ, Лыткарино и Люберцы. Дорогу строят по концессионному соглашению — самому крупному в Московской области.
Южно-Лыткаринская автодорога — знаковый и приоритетный инфраструктурный объект, который очень ждут жители южных, юго-восточных муниципалитетов. ЮЛА станет южным дублером МКАД.
Андрей Воробьев
Полноценно строительство трассы завершится в 2026 году, но основной ход откроют уже в 2024-м.
«Проект очень сложный и масштабный — это современная дорога протяженностью 45 километров с 10 транспортными развязками от Ленинского округа до Люберец», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Он поблагодарил инвесторов, вложивших в строительство дороги свыше 100 миллиардов рублей.
«И, конечно, мы признательны правительству России за поддержку. Треть стоимости проекта покрывается из федерального бюджета», — добавил губернатор Подмосковья.
Важность проекта
Дорогу интегрируют в Юго-Восточную хорду, Симферопольское шоссе, Северо-Восточную хорду и трассу М-12 Москва — Казань.
Для автомобилистов построят четыре-шесть полос движения. ЮЛА позволит на 30% разгрузить вылетные магистрали, включая Симферопольское, Новорязанское и Каширское шоссе.
Благодаря новой трассе станет доступен беспрепятственный проезд в сторону Видного, улучшится транспортное сообщение между Лыткарино и Люберцами.
Водителям станет легче добираться до аэропортов Домодедово и Жуковский. Например, по вечерам в будние дни из Старой Купавны в Домодедово можно будет доехать примерно за час вместо 2,5.
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Строительство
Андрей Воробьев
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Лыткарино
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