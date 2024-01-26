Подмосковье 26 января 2024, 17:07 «Самое главное для человека». Андрей Воробьев открыл Год семьи в Подмосковье Андрей Воробьев открыл Год семьи в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Многодетные семьи Подмосковья получили федеральные и областные награды на торжественном открытии Года семьи в Красногорске. Их вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. На мероприятии присутствовали участники СВО.

С 2013 года количество семей, воспитывающих троих и более детей, выросло в Подмосковье более чем в 3,5 раза. По словам главы региона, сейчас их число достигло 109 тысяч.

Семья во все времена является самым главным для человека. Мы радуемся за наших детей, когда они достигают успехов, добиваются результатов. И конечно, во многом успех зависит от тех, кто их воспитывает, — родителей, учителей, кто дарит любовь, добро, знания. Андрей Воробьев.

Одними из получателей наград стали Марина и Владимир Чураковы, которые воспитывают 11 детей. Пара активно совмещает работу, семью и общественную деятельность — отец семейства занимается поиском без вести пропавших солдат Великой Отечественной войны, а мама руководит центром помощи многодетным. Всего у пары более 100 наград и благодарственных писем. Теперь в их коллекции будет еще один орден — «Родительская слава».

«У нас нет рядом бабушек или дедушек, нет нянечек, поэтому забота о детях — целиком на нас. Сильно помогают и старшие дочери — у нас сначала родились четверо девочек, и только потом пошли мальчики. Ну и Московская область, безусловно, сильно поддерживает. Четыре года назад мы приобрели по субсидии дом и сейчас в нем живем», — поделилась Марина Чуракова.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Медаль ордена «Родительская слава» также получила пара Федоровых из Ленинского округа, а орден «Материнская слава» вручили Лилии Чудайкиной из Чехова и Александре Клодеевой из Богородского округа. Еще несколько многодетных семей, в которых мужья находятся в зоне СВО, наградили благодарностью губернатора.

«Хочу поздравить всех, кто находится в этой аудитории, кто прикладывает огромные силы и любовь к воспитанию детей. Желаю, чтобы все наши семьи были крепкими, в них торжествовали любовь, взаимопонимание и чтобы все помогали и уделяли внимание друг другу», — сказал Воробьев.

Пресс-служба губернатора Московской области

Ранее губернатор объявил об открытии образовательного комплекса в Павшинской пойме к 1 сентября 2024 года.

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