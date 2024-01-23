Подмосковье 23 января 2024, 19:56 Образовательный комплекс в Павшинской пойме откроют к 1 сентября 2024 года Воробьев проверил строительство образовательного комплекса в Павшинской пойме Антон Чернов / Пресс-служба губернатора Московской области

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Воспитательно-образовательный комплекс в микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске откроют на год раньше, к 1 сентября 2024 года. Строительство объекта проинспектировал Андрей Воробьев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Возведение образовательного учреждения идет опережающими темпами. Его построили уже на две трети. Специалисты осуществляют устройство внутренних инженерных сетей и наружных коммуникаций. Для этого используют самые современные проектные решения.

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«Подобные образовательные комплексы, как здесь, в Павшинской пойме, имеют большое значение. Ребенок в детском саду получает грамотную, насыщенную, сбалансированную программу и потом, когда он переходит в школу, идет уже туда подготовленным, умеет писать, читать. Так что здесь не только для учителей, но и для воспитателей большое поле деятельности», — подчеркнул Воробьев.

Пресс-служба губернатора Московской области Антон Чернов / Пресс-служба губернатора Московской области Антон Чернов / Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Антон Чернов / Пресс-служба губернатора Московской области

Он напомнил, что в микрорайоне учатся свыше 5,2 тысячи детей. При этом три местных образовательных учреждения рассчитаны на 2,7 тысячи мест. Новый комплекс поможет разгрузить эти объекты.

Гендиректор застройщика ООО «Триумф» Иван Бузикевич отметил, что учреждение объединит дошкольное и школьное образование. На пост директора комплекса назначили Светлану Дудкину. В учреждении будут работать около 100 учителей и воспитателей. Штат уже укомплектован на 80%.

Я очень надеюсь, что сюда мы сможем привлечь лучших специалистов, потому что какие бы ни были прекрасные стены, именно команда учителей, их мотивация, достойный уровень заработной платы во многом определяет качество знаний. Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Антон Чернов / Пресс-служба губернатора Московской области Антон Чернов / Пресс-служба губернатора Московской области Антон Чернов / Пресс-служба губернатора Московской области Антон Чернов / Пресс-служба губернатора Московской области Антон Чернов / Пресс-служба губернатора Московской области

Всего в Красногорске 32 школы и 10 детских садов. В 2024 году планируется построить еще 17 образовательных учреждений, среди них — два подобных комплекса. Они появятся в Нахабине и Сабурове.

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