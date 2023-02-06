06 февраля 2023, 12:57
Андрей Воробьев: население Подмосковья выросло на 1,6 миллиона человек
Количество жителей Подмосковья официально выросло на 1,6 миллиона человек по итогам переписи населения. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что заметнее всего это в семи городских округах.
Согласно официальным данным, наибольший прирост населения зафиксировали в Ленинском округе, Котельниках, Красногорске, Лосино-Петровском и Домодедове.
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«Мы выросли на 1,6 миллиона человек официально по переписи», — напомнил губернатор Подмосковья.
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Он подчеркнул, что городские округа активно развиваются вместе со всем регионом.
Наша задача, как и прежде, — успевать в растущем регионе.
Андрей Воробьев
Ранее губернатор отметил ежегодное снижение смертности в Подмосковье. Этого удалось добиться благодаря принятым мерам.
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Андрей Воробьев
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