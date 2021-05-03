Московская область заняла второе место среди регионов — лидеров по уровню социально-экономического и политического развития по итогам 2020 года. Участие принимали 17 областей Центрального федерального округа.

Об этом сообщили на сайте Агентства региональных социально-экономических проектов (АРСЭП).

Регионы ЦФО поделили на четыре группы. Регионами перспективного развития признали Курскую, Ярославскую, Орловскую и Брянскую области. Рязанская и Владимирская области стали регионами догоняющего развития, а регионами стратегического отставания — Тверская, Смоленская, Ивановская и Костромская области.

В рейтинг регионов-лидеров попали Белгородская, Московская, Калужская, Воронежская, Тульская, Тамбовская и Липецкая области. Московская область заняла третье место в ЦФО по индексу промышленного производства по итогам 2020 года. У региона он составил 109,2%. При этом на первом и втором местах расположились Владимирская и Тульская области соответственно.

По инвестициям в ЦФО Подмосковье стало лидером. По данным Росстата за прошлый год, максимальные инвестиции в основной капитал зафиксировали в Подмосковье — они составили 1052,5 миллиарда рублей.

Московская область также заняла первое место по введению общей площади жилых помещений за 2020 год. Регион продемонстрировал показатель 8720 квадратных метров. Кроме того, Подмосковье возглавило рейтинг по размеру зарплаты. Номинальная заработная плата в регионе составила 57 087 рублей. Второе место заняла Калужская область с номинальной заработной платой 43 656 рублей.

В Московской области также зафиксирован наибольший прирост населения. За 2020 год в Подмосковье миграционный прирост составил 51 250 человек. При этом Московская область стала самой маленькой по убыли. Показатели составили −4,3: на тысячу человек родившихся в регионе было 10,3 а умерших — 14,6.

Кроме того, губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лучших в рейтинге глав регионов Центрального федерального округа РФ за прошлый год.