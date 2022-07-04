Подмосковье вышло в лидеры в рейтинге эффективности реализации промышленной политики

Московская область вошла в тройку лидеров в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах России. Вместе с Подмосковьем в числе лучших оказались Башкирия и Москва.

Рейтинг составил Минпромторг по итогам 2021 года. Его представили на выставке «Иннопром». В первую десятку попали также Челябинская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, сообщил ТАСС.

Выделили и Калужскую, Ульяновскую, Тульскую области. Карелия резко улучшила свои показатели и поднялась с 37-го места на 17-е.

При составлении рейтинга эксперты опирались на оценки по пяти разным блокам. Среди них — экономическое развитие региона, взаимодействие с Минпромторгом и Фондом развития промышленности (ФРП), нормативно-правовая база, деловая активность, а также цифровая трансформация.

Московская область в этом году также впервые заняла третье место в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ). Подъем инвестиционного климата был связан в том числе и со снижением административных барьеров, которое позволяет тратить время на действительно важные для развивающегося бизнеса вопросы.