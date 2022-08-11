Коломенскую школу на Озерском шоссе отремонтируют к началу учебного года. Ее облик полностью изменится. Это подарит образовательному центру с большой историей вторую жизнь, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Для школы уже закупили интерактивное оборудование, новую мебель и наборы робототехники. Этот образовательный центр построили еще в 1975 году — его ни разу не ремонтировали.

Дети пойдут в новые, просторные, красивые классы. Помимо капитального ремонта, есть большой запрос у ребят на благоустройство школьного двора Андрей Воробьев.

В Коломенской школе учатся 230 ребят. Второй смены здесь нет. Это поможет решить проблему другого образовательного центра.

Когда завершится капитальный ремонт, в новое помещение переведут ребят из школы № 14, которые обучаются во вторую смену.

«Когда начался ремонт, приходилось ездить в другую школу. Это так неудобно — ждешь автобуса, мерзнешь на остановке. Теперь я вижу, что школа выглядит совсем по-другому, она стала гораздо лучше. Очень жду 1 сентября, чтобы, наконец, сюда прийти учиться», — поделилась ученица второго класса Коломенской школы Таисия Вагина.

Работы начались в апреле и должны завершиться 25 августа.

«Школа, конечно, никогда капитально не ремонтировалась. В последние три года плакала вместе с дождем — крыши текли, щели были. Старое оборудование и старая столовая. Не было актового зала, который очень нужен. Ну теперь все это будет. Мы очень рады работать в современной школе. Учителя здесь всегда были хорошие, но вот помещение… Поэтому огромное спасибо. Не ожидали, что нам такое счастье свалится — такая школа современная», — рассказала одна из учительниц.

Губернатор поблагодарил педагогов за их добросовестную работу и подчеркнул, что теперь школа станет современным центром образования.

В преддверии 1 сентября слова благодарности хочу нашим педагогам сказать — у нас каждый год лучше результаты экзаменов и поступлений в ведущие вузы Андрей Воробьев.

Сейчас в Коломне крупно строят еще четыре образовательных центра. К началу учебного года сдадут пристройку на 200 мест к гимназии № 8, к Новому году — школу на 825 мест на улице Захарова.

Пристройку на 300 мест к гимназии № 2 «Квантор» и школу на 525 мест на улице Кутузова должны ввести к 1 сентября 2023-го.