Андрей Воробьев дал напутствие школьникам Подмосковья перед 1 сентября

Первый звонок в этом году прозвенит для 42 тысяч первоклассников Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к будущим школьникам с напутственным словом, пожелав им учиться с удовольствием.

«Я хочу пожелать всем первоклашкам, а мой тоже там один из них, чтобы они всегда с удовольствием шли в школу и всегда с таким же удовольствием возвращались домой, потому что там ждет семья», — сказал глава региона.

Андрей Воробьев добавил, что для школьников важно с уважением и благодарностью относиться к учителям.

«Хочу пожелать, чтобы дети были благодарны учителям, а учителя очень заинтересованы в том, чтобы ребенок получал то, что сможет в жизни использовать. В самых добрых делах, в самых лучших намерениях», — отметил губернатор Подмосковья.

В Московской области, напомнил он, активно развивают сферу образования. В регионе открывают школьные стадионы, появляются дополнительные возможности для изучения языков и других дисциплин.