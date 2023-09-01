Подмосковье 01 сентября 2023, 15:54 Андрей Воробьев: 27 новых школ и 17 детских садов открыли в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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К сентябрю в Подмосковье открыли 27 новых школ и 17 детских садов. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Беседу транслировали на телеканале «Россия 24».

«У нас в этом году плюс 45 тысяч учеников. Обычно по 40 тысяч каждый год прибавляется, а в этом — 45 тысяч. Первоклашек у нас 120 тысяч, а в прошлом году было 112 тысяч», — рассказал губернатор.

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Новые образовательные учреждения строят как за счет областного бюджета, так и при участии инвесторов.

Мы в этом году к 1 Сентября открыли 27 школ и 17 детских садов. Андрей Воробьев

Андрей Воробьев поблагодарил Владимира Путина за поддержку модернизации образовательных центров в Дубне, Долгопрудном, Одинцове.

«Сегодня мы лицей имени Долгих открыли. Все эти образовательные центры предполагают использование и внедрение самых современных методик в образовании», — подчеркнул глава Подмосковья.

В День знаний Андрей Воробьев и министр иностранных дел России Сергей Лавров открыли новый учебный год в гимназии имени Примакова.

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