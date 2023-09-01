Важное 01 сентября 2023, 15:56 Уникальный лицей для инженеров и айтишников открыли в Подмосковье — Андрей Воробьев Андрей Воробьев: уникальный кластер открыли при лицее имени Долгих в Истре

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Уникальный лицей для будущих инженеров и айтишников открыли в Истре — он стал еще одним образовательным кластером Подмосковья. Дети будут учиться на русском и английском языках, акцент — на понимании передовых IT-технологий. Губернатор Андрей Воробьев, поздравляя школьников с Днем знаний, отметил, что от нового лицея все «ждут заметных результатов».

Технолицей имени Долгих в Истре — целый образовательный кластер: школа, детский сад, кампусы для проживания, стадион с трибунами и подогревом поля.

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«Всегда 1 Сентября волнительное. Утром мы просыпаемся, детей собираем в школу. Особенно хлопочут мамы. И папы, конечно, тоже. Особенно у тех, кто идет в первый класс. Ребят, поздравляем вас», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на открытии.

Он поблагодарил всю команду, которая собралась в лицее в Истре, и каждую семью, которая выбрала новую школу в качестве альма-матер для своих детей.

Вы доверяете, вы ожидаете от технолицея очень заметных результатов. И, поверьте, все мы эту ответственность понимаем. Педагогический состав мы собирали очень активно и внимательно. Андрей Воробьев

На открытии одной из лучших школ Подмосковья собрались телеведущие Андрей Малахов и Дмитрий Шепелев, музыкант Николай Расторгуев, актриса театра и кино Татьяна Шитова, президент «Норникеля» Владимир Потанин, народный артист Филипп Киркоров, внук ветерана Великой Отечественной войны Владимир Долгих.

«Хочу всем ребятам — и первоклашкам, и тем, кто в этом году будет оканчивать школу, — пожелать получать удовольствие от учебы. Мы, ребят, постараемся вместе с родителями сделать так, чтобы вы с удовольствием бежали в школу и с удовольствием возвращались, чтобы родители обнимали вас и радовались за ваши достижения», — подчеркнул Андрей Воробьев.

На территории кластера откроют современную школу на 960 мест, детский сад для 320 воспитанников, детские и спортивные площадки, большой стадион.

Хочу поздравить всех. Мы вас любим, рассчитываем на вас, только вперед. Радуйте нас и радуйте себя. Андрей Воробьев

В День знаний Андрей Воробьев и министр иностранных дел России Сергей Лавров открыли новый учебный год в гимназии имени Примакова.

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