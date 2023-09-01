Важное 01 сентября 2023, 10:49 «Поступят в лучшие вузы». Воробьев и Лавров открыли новый учебный год в гимназии Примакова в Подмосковье Андрей Воробьев и Сергей Лавров открыли новый учебный год в гимназии Примакова Пресс-служба губернатора Московской области

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Подмосковные школы приняли 1,08 миллиона учеников в новом году. Один из флагманов образования в регионе — гимназия имени Примакова. В ней День знаний начался с напутственных слов от губернатора Андрея Воробьева и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ребятам они пожелали «смелых решений и ярких побед».

«Мы сегодня начинаем день с гимназии имени Примакова. Прежде всего, я хотел бы поздравить наших первоклашек и их родителей, семьи, которые отправляют в новый путь знаний своих детей. Это всегда очень волнительно и очень трогательно», — отметил Андрей Воробьев.

Пресс-служба губернатора Московской области

Каждый год в школы Подмосковья приходит на 40 тысяч больше учеников. Во всех городских округах есть флагманская школа. В Одинцове это гимназия имени Примакова.

Я хочу обратиться к нашим выпускникам. Красивые и умные ребята будут сдавать успешно ЕГЭ вскоре. И не сомневаюсь, что поступят в самые лучшие вузы нашей страны. Андрей Воробьев

Особую благодарность губернатор выразил директору гимназии Майе Майсурадзе, подчеркнув, что это «человек с очень заметной позитивной энергией», и Сергею Лаврову.

«Если кто-то после завершения 11-го класса выберет поступать в МГИМО, я не буду возражать — мы будем только рады, потому что наш вуз пополняется за счет самых талантливых выпускников школ со всей нашей родины, но прежде всего из Московского региона», — подчеркнул Сергей Лавров.

Андрей Воробьев пожелал ученикам, чтобы они с удовольствием учились и «с удовольствием возвращались домой, обнимали своих родителей».

«И я хотел бы поблагодарить преподавателей, которые ищут ключи для того, чтобы мотивировать наших детей. Это сложная задача, но тогда, когда за спиной стоит родитель, когда семья объясняет ребенку, что усердие в этой жизни вознаграждается, тогда всегда имеешь результат», — отметил глава Подмосковья.

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