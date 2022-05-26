Андрей Воробьев представил Мишустину 10 мер для поддержки бизнеса в Подмосковье

Малый и средний бизнес занимает большую долю в экономике Подмосковья. В регионе работает 404 тысячи компаний. Их поддержка в новых условиях была одной из приоритетных задач. Для ее решения было принято 10 основных шагов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев премьеру Михаил Мишустину в ходе посещения завода «Тонар» в Орехово-Зуеве.

«Тридцать процентов доходов в бюджет нам дает малый бизнес, в том числе самозанятые, по которым эксперимент у нас был реализован в числе первых. Это тоже очень важно, и есть потенциал роста. У нас, как и во всех регионах, действуют традиционные меры поддержки. Но нашей задачей было сделать что-то особенное, внимание уделить бизнесу, обеспечить его стабильность», — сообщил губернатор.

Для этого было принято 10 ключевых мер, которые позволяют региону и дальше видеть развитие малого бизнеса. В прошлом году его рост составил 9,3%. Воробьев подчеркнул, что темп хочется сохранить, несмотря ни на что, потому что речь идет о рабочих местах, доходах населения.

«Первая мера — в Московской области ты можешь за один рубль получить землю и открыть свое предприятие. Вторая — обнуление налога на прибыль на отдаленных территориях. Их у нас 11, в частности Орехово-Зуево. В принципе, это инвестиционный налоговый вычет, который работает. И мы видим очень заметную тягу к этим территориям от бизнеса. Третья — безусловно, Корпорация МСП и субсидии, связанные со средним и малым бизнесом», — перечислил глава Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

Четвертая мера поддержки касается сферы IT. Губернатор пояснил, что если человек хочет открыть в Московской области компанию, которая разрабатывает софт или занимается «железом», ему дадут не только землю, но и грант. Эта модель, как подчеркнул Воробьев, позволяет значительно сократить издержки.

«И еще одна тема — франшиза. Мы проанализировали малый бизнес и то, где он самый устойчивый. Самый устойчивый он у тех, кто пользуется франшизой. И решили тех, кто вновь выбирает ту или иную марку, поддержать. До 500 тысяч, или 30%, мы даем тем, кто идет во франшизу. А если это местный организатор франшизы, то он получает до 50% наш грант», — пояснил Воробьев.

Губернатор выразил уверенность, такой фокус в этом направлении поможет сохранить темпы развития МСП.

Источник фото: телеканал «360»

Он обратил внимание, что для заседания правкомиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса было выбрано именно Подмосковье и это, безусловно, приятно. Губернатор выразил уверенность, что уже в следующем году благодаря президентскому проекту по дороге Москва — Казань можно будет значительно сократить время пути.

«Дороги строятся. До конца года уже до ЦКАД можно будет отсюда доехать, а в следующем году вся трасса — 157 километров по Московской области — будет готова. Это важно, потому что инфраструктура обеспечивает потенциал роста любого бизнеса, экономики», — подчеркнул Воробьев.

Глава региона поблагодарил правительство за поддержку в развитии инфраструктурных объектов. Это значит, что есть место, есть территории, которые будут принимать новых предпринимателей и бизнес, заключил он.