Мишустин назвал подмосковный завод «Тонар» примером превращения малого бизнеса в крупное предприятие

Развитие малого и среднего бизнеса — это одна из основных задач правительства, которую поставил президент России Владимир Путин. Поддержка предпринимателей приведет к росту доходов и большей занятости среди россиян. Об этом во время посещения машиностроительного завода «Тонар» в Орехово-Зуевском городском округе вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава правительства подчеркнул, что подмосковный завод стал ярким примером развития малого предприятия в большое производство.

«Крупнейшее предприятие в своем секторе в Московской области и наглядный пример того, как из маленького кооператива за 30 с небольшим лет можно вырасти сначала до уровня средней компании, а потом — до большого и успешного бизнеса», — заявил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что сейчас важно максимально распространять такие примеры и делать все возможное, чтобы таких «Тонаров» в стране становилось больше.

Мишустин подчеркнул, что малый и средний бизнес продолжает развиваться, даже несмотря на сложные условия, в которых он сегодня оказался.

«В апреле этого года количество субъектов МСП превысило допандемийные значения и составило более шести миллионов. Это не просто сухая статистика. За этими цифрами стоят конкретные люди», — отметил он.

Глава правительства добавил, что по поручению президента кабмин уже разработал несколько пакетов мер поддержки малого и среднего бизнеса, которые помогут предпринимателям справиться с санкционным давлением со стороны стран Запада.

В рамках поддержки предпринимателей и жителей в Московской области начали реализацию программы «Новая экономика Подмосковья» (НЭП). Губернатор Андрей Воробьев перечислил три главные составляющие проекта, которые помогут предпринимателям справиться с санкциями и проблемами с курсом рубля, а также продолжить программу импортозамещения.

«Первое — это максимальное содействие сопровождению бизнес-проектов. Второе — это кооперация, сотрудничество, партнерство с разными странами. Прежде всего с дружественными и теми, кто обладает компетенциями. Третье — это поддержка стратегически важных направлений <…> и ставка на отечественных предпринимателей», — заявил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что правительство Московской области со своей стороны устраняет различные бюрократические барьеры, упрощает оформление документов и переводит большую часть услуг в цифровой формат. Кроме того бизнесмены могут получить субсидии, льготные кредиты, а также взять в аренду земельные участки за один рубль на три года.