Переходим на НЭП. Как меняют экономику Московской области в новых условиях

Московская область приступила к реализации программы «Новая экономика Подмосковья» (НЭП), которая поможет бизнесу не только сохраниться, но и развиваться, обеспечит новые рабочие места для жителей и гарантирует продовольственную безопасность в новых условиях. Подробнее о программе НЭП рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Импортозамещение и помощь бизнесу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что у НЭП есть три главные составляющие: помощь в реализации новых бизнес-проектов, сохранение партнерства с иностранными компаниями и развитие стратегически важных направлений российского бизнеса.

«В общем, ставка на отечественных предпринимателей», — подчеркнул он.

Главным пунктом программы НЭП стала реализация проектов по импортозамещению, они находятся в разной стадии. Всего таких проектов 117, отметил Андрей Воробьев. При этом в Московской области всего более четырех тысяч инвестиционных проектов.

«Четыре тысячи — это не просто на бумаге. Они разные, разного размера, но вместе с тем все важные, все обеспечивают рост и малого бизнеса, и импортозамещения, и развитие аграрного сектора, и продовольственную безопасность. Поэтому работаем», — подчеркнул губернатор.

Воробьев напомнил, что в Московской области работало 186 зарубежных компаний, но всего ушли четыре, а девять только приостановили процессы.

Компаниям, которые реализуют свои проекты в области импортозамещения, Московская область предлагает льготные кредиты, возмещение затрат на объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, а также субсидии. Это помогает найти новых поставщиков сырья вместо зарубежных производителей.

В качестве примера губернатор Московской области привел историю компании, которая производит памперсы для взрослых. Основное сырье она получала от бельгийской фирмы, прекратившей ввоз в Россию. Выход из ситуации предложили власти Подмосковья.

Сейчас реализуется проект на 275 миллионов рублей. Мы дали льготный заем. Старт производства уже отечественных изделий будет в третьем квартале 2022 года Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Андрей Воробьев добавил, что такую же помощь получают проекты, занимающиеся производством лекарств. В частности, в особой экономической зоне «Дубна» начала работать индийская компания, получившая поддержку со стороны правительства Подмосковья на производство фармацевтических субстанций для лечения онкологических заболеваний.

Для удобства уже работающих в Подмосковье предпринимателей власти сократили 3,5 тысячи проверок и контрольных мероприятий. Часть надзорных процедур перевели в цифровой формат.

Пока бизнесу доступно только онлайн-общение с Госстройнадзором, МТДИ и Минэкологии, а с 15 июня в систему войдут все 10 надзорных ведомств региона. Все это серьезно повышает привлекательность Подмосковья для ведения бизнеса.

Андрей Воробьев подчеркнул, что НЭП — это не просто программа поддержки бизнеса и жителей, но и инструмент, который поможет достичь всех поставленных целей: сохранения и развития бизнеса, создания новых рабочих мест и обеспечения стабильности в новых условиях.

Земля для предприимчивых

Одной из мер поддержки для компаний, которые занимаются импортозамещением в Московской области, стала программа «Аренда за один рубль». Фирмы могут получить земельные участки на срок до трех лет по льготной ставке.

Этой возможностью воспользовался производитель косметики «Аравия», расширяющий свое производство. После истечения срока льготного периода аренды фирма получит право выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости.

Производящий прицепную технику завод «Тонар» расширил свою территорию, взяв в аренду сразу три участка земли в Орехово-Зуевском городском округе — за один рубль каждый. На этой земле компания планирует поставить склады и расширить производство.

Губернатор Московской области добавил, что бизнесу также помогают в оформлении необходимой документации.

Тебе не надо ходить по кругу и собирать бумаги. Мы оказываем максимальное содействие, чтобы как можно быстрее ты вышел на стройплощадку Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Землю также могут получить фермеры. Для них предусмотрена программа «10 гектаров Подмосковья». Аграрии получат землю на шесть лет в бесплатное пользование, если возьмут на себя обязательство обеспечить высокий урожай.

Малый бизнес — залог стабильности

Небольшие компании и индивидуальные предприниматели оказались наиболее уязвимы к введенным санкциям и уходу западных компаний с российского рынка. Андрей Воробьев рассказал, что на сегодняшний день в Московской области работают более 400 представителей малого бизнеса. На их поддержку в этом году заложили один миллиард рублей.

Средства направят на субсидирование затрат по закупке и лизингу оборудования, на поручительства по обязательствам предпринимателей, а также на помощь в продвижении товаров на маркетплейсах.

Новой мерой помощи станет субсидия, которую получат предприниматели, работающие по франшизе.

Смысл заключается в том, что мы помогаем в первом взносе, чтобы семьи, предприниматели могли начать свой устойчивый бизнес, могли принять сотрудников на работу Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Объем субсидирования составит 30%, если предприниматель открыл бизнес по федеральной франшизе, но не более 500 тысяч рублей. А если франшиза подмосковная, предпринимателю компенсируют 50% затрат либо предоставят до одного миллиона рублей. Деньги начнут выдавать с 1 июля.

Продовольственная безопасность

Реализация программы импортозамещения распространяется и на производство продуктов. Московская область уже привлекла компании для реализации двух крупных проектов в области птицеводства. Один — производство инкубационных яиц, второй — птицефабрика бройлерных кур.

«У нас реализуется два крупных проекта. Один федеральный — в Сергиевом Посаде, за год будет построено все, что касается генетики для мяса птицы, чтобы мы не зависели, это „Смена“. И второй проект — „Элинар Бройлер“», — рассказал Андрей Воробьев.

Он добавил, что инвестиции в первый проект составили пять миллиардов рублей, во второй — один миллиард. Оба производства начнут работать в 2023 году.

Мы буквально каждый проект сопровождаем, чтобы не было заминок на стадии стройки, на стадии получения кредитов, признания системообразующим. Стараемся быть максимально в контакте, потому что прекрасно понимаем, что от этого зависит наша и продовольственная, и экономическая безопасность, и состояние нашего бюджета, и занятость Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Еще одним важным инвестиционным проектом стало строительство 17 овощехранилищ. Сейчас из-за сокращения запасов прошлогоднего урожая стоимость овощей растет. После реализации проекта жители Московской области смогут покупать продукты местного производства по более низким ценам.

«Высокотехнологичное хранение позволяет рассчитывать на то, что ты почти круглый год можешь рассчитывать на собственные овощи. Поэтому все эти проекты очень важные», — отметил губернатор.

Андрей Воробьев напомнил, что также сейчас расширяет производство компания «Щелково Агрохим» — ведущий производитель современных агрохимикатов и семян.

Развитие туризма

В программу НЭП также включили поддержку туристического бизнеса. В преддверии сезона летних отпусков это особенно важно, учитывая рост числа туристов, приезжающих в Московскую область.

Работающим в регионе гостиницам предложили получить субсидии для погашения трат на создание объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, а также части кредитов. Отдельную компенсацию предусмотрели для туроператоров Подмосковья, организующих поездки в регион.

Андрей Воробьев отметил, что сейчас особенной популярностью пользуются глэмпинги. Это вид отдыха на природе, но с полным гостиничным сервисом.

У нас работает 24 глэмпинга, еще шесть строятся. Приятно, что большинство из них расширяют — значит, есть спрос. Люди должны чувствовать комфорт и хороший сервис Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Владельцы глэмпингов могут получить часть средств, потраченных на продвижение в онлайн-сервисах по бронированию, а также подобрать земельный участок на инвестиционном портале Московской области.