Подмосковье 28 марта 2023, 13:05 Амбулаторию отремонтировали в Кубинке-1 в Одинцовском округе Никита Сморкалов

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Амбулатория в Кубинке-1 попала в программу текущего ремонта медучреждений в 2022 году. Там провели внутреннюю отделку, установили новые окна и коммуникации, поставили мебель и установили пожарную сигнализацию.

В обновленной поликлинике теперь свежие стены с цветными вставками, новая мебель и сантехника, а также пластиковые окна. Скоро там появятся информационные плакаты и декоративные картины.

Старшая медсестра Ольга Белова рассказала, что ремонт сделали за три месяца. Сейчас к амбулатории прикреплено 4700 человек, в день проводят до 70 приемов. Пациентов принимают терапевт, стоматолог, гинеколог, а также там проводят профосмотры.

На работы потратили 12,3 миллиона рублей.

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