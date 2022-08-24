Алина Сапрыкина стала исполнительным директором музея в Сергиевом Посаде

Новым исполнительным директором Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника стала Алина Сапрыкина. Ранее она руководила Музеем Москвы и была куратором Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства.

Сергиево-Посадский музей-заповедник — один из самых крупных музеев региона. Он был открыт в 1920 году на основе сокровищ Троице-Сергиевой лавры. Академик Лихачев называл его «Эрмитаж русской культуры». Теперь музеем будет руководить Алина Сапрыкина. До новой должности она была куратором Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и советником министра правительства региона по туризму на общественных началах.

Сейчас музей-заповедник готовится представить новую концепцию развития, рассчитанную на несколько лет. Она позволит усилить туристический потенциал комплекса. Как отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, важно развивать музей в разных направлениях.

«Приоритетные задачи нового исполнительного директора музея — предельно бережная модернизация музейных пространств и их современное осмысление, событийное наполнение — по всем этим направлениям мы ждем предложений», — сказал он.

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