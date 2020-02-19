Алексея Артюхина назначили временным главой Шатуры. Ранее он руководил Рошалем

В городском округе Шатура назначили временного руководителя администрации. Им стал Алексей Артюхин, сообщила пресс-служба Главного управления территориальной политики Московской области.

В Шатуре прошло заседание Совета депутатов. На нем глава городского округа Андрей Келлер сложил полномочия по собственному желанию. Депутаты приняли решение назначить временным руководителем муниципалитета Алексея Артюхина.

Алексей Артюхин был главой городского округа Рошаль. Затем — заместителем главы администрации Шатуры. В Рошале же обязанности временно исполняющего полномочия главы легли на Дмитрия Щепина.

Родился Алексей Артюхин в 1975 году в поселке Бакшеево недалеко от Шатуры. Окончил МГУТУ и МГГУ имени Шолохова по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал грузчиком, прорабом и гендиректором строительно-монтажной компании «Профтехмонтаж». В 2014 году победил на выборах главы городского округа Рошаль.

Награжден знаком губернатора Московской области «Благодарю» и медалью Союза инвалидов России «За милосердие и гуманность».