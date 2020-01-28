Забота о самых маленьких. «Добрую комнату» открыли в поликлинике в Рошале

В детской поликлинике Рошаля открыли игровую площадку для маленьких пациентов. «Добрую комнату» организовали в одном из фойе здания.

«Добрая комната» — это благотворительный проект партии «Единая Россия». Его инициатор депутат Мособлдумы Линара Саметдинова. К созданию детской игровой зоны в больнице Рошаля приступили еще в конце прошлого года, после того как в здании завершился ремонт кровли. Благотворители приобрели игрушки, а сказочную атмосферу в фойе создал местный художник.

Источник фото: телеканал «360»

«Проект замечательный! Замечательный и для детей, и для взрослых, и вообще, здесь привлекли столько добрых, хороших людей, которые пусть маленькими делами, но участвуют в этом проекте. Почему? Потому что это на благотворительности все основано», — отметила депутат Госдумы Валентина Кабанова.

Символ таких комнат в Подмосковье — медвежонок Умка из советского мультфильма. В Рошале его нарисовал художник Александр Ежов. На это ушло два дня и три литра акриловой краски. Сначала на стене появился карандашный набросок, затем картина приобрела цвет. История про медвежонка художнику близка — это любимый мультфильм его дочери.

Источник фото: телеканал «360»

«Мой ребенок очень любит этот мультфильм! Ей очень нравится и сам Умка, и товарищ из второй серии, которого он искал», — рассказал Александр Ежов.

«Добрая комната» призвана скрасить время ожидания детей в очереди на процедуры или к врачу. Игровая зона оборудована всем необходимым. Здесь есть книги, раскраски, фломастеры, кубики и конструкторы. Скучать малышам не придется!

Источник фото: телеканал «360»

«Комната поможет им не бояться идти к врачу, также после врача выйти, пойти сюда, чтобы после больницы у детей оставалось хорошее впечатление и они не боялись сюда ходить», — пояснила Яна Певунова, руководитель отделения «Молодой Гвардии» в муниципалитете.

На открытие комнаты гости пришли не с пустыми руками: новые игрушки стали хорошим дополнением к территории детства. А малыши с удовольствием открывали коробки и рассматривали подарки.