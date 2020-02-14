Два ФАП открылось в Шатуре. Теперь сельские жители смогут сдать анализы и сделать прививку рядом с домом

Фельдшерско-акушерские пункты открылись в деревне Кобелево и селе Власово городского округа Шатура. Теперь местным жителям не придется ездить в районный центр, чтобы получить медпомощь. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Медицинские объекты построили по губернаторской программе губернатора «Здравоохранение Подмосковья». Стоимость одного ФАПа — порядка 12 миллионов рублей. Одна часть здания предназначена для проживания специалиста, другая — это мини-поликлиника.

Жители Кобелева и Власова фельдшерско-акушерские пункты ждали давно. Медучреждения сельчанам понравились: просторно, чисто, уютно, современно.

Жительницу Власова Любовь Никифорову особенно впечатлило оснащение: «В селе такое я вижу первый раз, замечательно! И главное — рядом».

В фельдшерско-акушерском пункте несколько кабинетов: процедурный, смотровой и дневной стационар. Поставить капельницу, сделать прививку или ЭКГ — за этими назначениями жителям деревень больше не нужно ездить в районный центр, все в шаговой доступности.

Заведующая ФАПом во Власове Галина Выборнова отметила, что жители обращаются с любыми жалобами. «Мы оказываем помощь при ОРВИ, простудах. Будем вести профилактическую работу в нашем ФАПе», — пообещала Галина Выборнова.

Построили медпункты быстро: от момента выделения участка до сдачи в эксплуатацию прошло менее полугода. Вести прием будет не только фельдшер. Одним из нововведений станет то, что в сельской поликлинике можно будет сдать анализы, проверить уровень глюкозы, холестерина и гемоглобина в крови.

А после того, как объекты подключат к интернету, и на прием к узкому специалисту ехать в город не придется, так как консультацию проведут в онлайн-режиме. Главный врач Шатурской центральной районной больницы Анна Захарова пояснила, что будет налажено дистанционное консультирование офтальмолога, кардиолога, эндокринолога.

«У каждого специалиста будет свое расписание. Мы им на рабочем столе поставим ноутбуки. Пациент запишется на прием к эндокринологу, например, — и тот его будет принимать дистанционно, но человек будет приходить в ФАП».

За три года в городском округе Шатура было построено 10 фельдшерско-акушерских пунктов. Вскоре медицинская помощь станет доступнее для жителей еще двух населенных пунктов: в поселках Долгуши и Северная Грива мини-поликлиники откроются 20 февраля.