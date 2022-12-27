Подмосковье 27 декабря 2022, 13:10 Альбом флагов и агитационный фарфор покажут на выставке «Мой адрес — Советский Союз» в Горках Ленинских

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Музей-заповедник «Горки Ленинские» представил гостям выставку «Проект СССР. Мой адрес — Советский Союз». На ней в честь 100-летия СССР представят уникальные экспонаты, среди которых альбом флагов и вымпелов, а также агитационный фарфор.

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В экспозиции около сотни артефактов, относящихся к эпохе СССР. Они расскажут об истории образования государства, его традициях и принципах. Посетители увидят редкие предметы из фонда музея — схемы гербов, альбом флагов и вымпелов, издания, объясняющие вопросы устройства системы государственного управления Советского Союза и многое другое.

Музей представит и предметы быта из обстановки квартиры Ульяновых в Кремле. Это агитационный фарфор, почтовые марки, памятные значки и медали.

Выставка открылась 24 декабря и продлится до 29 марта.

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