Важное 23 декабря 2022, 15:14 «Спектакль для тех, чьи папы — герои». Андрей Воробьев поздравил детей военнослужащих на новогоднем представлении Губернатор Подмосковья поздравил детей военнослужащих с наступающим Новым годом

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Губернаторская елка в Подмосковье собрала тысячи юных зрителей — детей военнослужащих. Сразу 12 тысяч ребят увидят новогоднее представление в «Крокус Сити Холле» за два дня. Губернатор Андрей Воробьев поздравил всех детей с наступающим праздником и рассказал, что, пока их отцы защищают родину, регион позаботится о каждой семье.

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Все гости новогоднего представления получили сладкие подарки от губернатора Подмосковья.

Это спектакль для детей, у кого папы — герои. И наша задача — уделить вам внимание, чтобы спектакль вам понравился, чтобы подарки были вам по душе и чтобы вы заботились о мамах, дождались пап с победой. Андрей Воробьев

В этом году традиционно подготовили масштабное шоу. Ребятам показали новогоднюю сказку о том, как важно уметь помогать друг другу, любить и дружить.

«Хочу, ребят, всех поздравить с наступающим Новым годом. Пусть все самые смелые мечты сбываются. Наша задача — сделать так, чтобы все у нас было хорошо. Мы вас очень-очень любим, всех обнимаем», — сказал губернатор, обратившись к детям со сцены.

Воробьев подчеркнул, что, пока отцы, мужья на передовой, задача правительства — исполнять мечты детей, заботиться о них и их матерях.

«Дети счастливы, очень ждали этого мероприятия. Мой супруг — на специальной военной операции. Созваниваемся раз в три-четыре недели. Дети перед Новым годом мечтают об игрушках, подарках. Но, в основном, о том, чтобы папа вернулся целым и невредимым», — поделилась жена участника СВО Екатерина Дайлидко.

Губернаторская елка в «Крокусе» пройдет 23 и 24 декабря. Второе представление организуют для подопечных семейных центров Подмосковья, детей-инвалидов и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.