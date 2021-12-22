Акцию «Елка желаний» провели в Дзержинском

Покататься с дельфинами, получить ватрушку и пистолет с пульками, установить дома настоящую елку — такие желания озвучили подопечные городского фонда «Много детства» во дворце культуры «Энергетик» в Дзержинском. Самое главное, что все 22 мечты детей исполнятся — в рамках акции «Елка желаний».

Как отметил глава города Сергей Будкин, в своих письмах ребята не только делятся мечтами, но и желают здоровья своим родным, а также рассказывают, как они весь год помогали своей маме.

«Участие в этой замечательной акции примут все мои заместители, а также депутаты городского совета от партии „Единая Россия“. Впервые к акции присоединились и ребята из Молодежного парламента. Они тоже станут настоящими волшебниками, исполняющими детские мечты», — отметил Сергей Будкин.

Учредитель фонда «Много детства» Екатерина Исаева рассказала, что ребята с огромным нетерпением ждали возможности написать свои письма для Деда Мороза.

«Подопечные фонда — дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также из семей, находящихся в трудных жизненных условиях. Родителям непросто исполнить их даже самые простые желания. Поэтому в этом году именно они стали участниками акции», — сказала Екатерина Исаева.

Ранее акция «Елка желаний» стартовала в городском округе Чехов.