Мечты десятков детей исполнят в Чехове в рамках «Елки желаний»

Всероссийская акция «Елка желаний» стартовала уже практически во всех городах Подмосковья. Присоединился и Чехов. По словам главы городского округа, в этом году письмо Деду Морозу написали в 2,5 раза больше детей, чем в прошлом.

«Если у нас по прошлому году было порядка 70 шариков на этой елке, 70 детишек написали письма Деду Морозу, то в этом году уже 178. Ну и, конечно, охват нашими жителями, нашими активистами, предпринимателями и депутатами значительно шире, многие изъявили желание. Судя по сегодняшнему дню, у нас и шариков-то не хватает», — сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.

Подарки делают тем маленьким мечтателям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, имеют ограничения по здоровью или растут в малобеспеченных семьях. Возраст от пяти до 14 лет. Желания разные: и настольные игры, и сладости, и роботы. Есть и творческие заявки.

«Пожелание одного 10-летнего мальчика из города Чехов, который просит небольшой, но действительно, на мой взгляд, интересный подарок. Он попросил 3D-ручку. Наверное, все знают, что это такое, у меня есть ребенок и он пользуется такой, она и рисует и создает 3D-фигуры», — рассказал священник Константин Александров.

Шары снимают не только сотрудники администрации, но простые жители, активисты и бизнесмены.

«Нам достались часы, фитнес-браслет и пистолет. Плюс еще два мы даже не открыли, посмотрим уже на месте», — признался бизнесмен Олег Тельминов.

Чтобы исполнить чью-то мечту, не обязательно снимать письмо с елки. Можно зайти на портал «Елкажеланий.рф», и сделать подарок. Это получится из любой точки планеты. Исполнять новогодние мечты можно будет до середины февраля.