«Он говорит: „Хочу к девочке Алисе“». «Елка желаний» исполнила мечту маленькой пианистки из Егорьевска

В свои три с половиной года Алиса Аришкова отлично поет и играет на фортепиано. Любовь к музыке маленькому вундеркинду привила мама. Елена — пианистка. Она потеряла зрение в девять лет. Но до этого успела выучить ноты.

Елена выступала с симфоническим оркестром в Санкт-Петербурге, участвовала в конкурсах. Незрячая пианистка стала известна в 2014 году, когда на экраны вышел фильм «Игра вслепую» режиссера Виктории Казариной. Сейчас смысл жизни Елены — семья.

На Новый год дочь Алиса попросила плюшевого кота. В качестве доброго волшебника выступил депутат Мособлдумы Максим Коркин. Вместе с Дедом Морозом, в рамках акции «Елка желаний», они поздравили семью Аришковых.

«Он говорит: хочу к девочке Алисе, хочу с ней Новый год встречать! Я узнал, что есть такая девочка, в городе Егорьевск живет, умеет играть в три годика на пианино, песенки петь. Очень к ней хочу. Просился, вот я к тебе его и привез», — вручил депутат подарок. Также он подарил юной пианистке кукольный домик и сладости. А младшим сестренкам — развивающие игрушки.

«Исполнять желания ребенка, особенно новогодние — это счастье для любого взрослого. Тем более видели, какая девочка творческая», — сказал радостный даритель «360».

Воплотить детские мечты в реальность помогает благотворительный проект «Елка желаний». Благодаря этой новогодней акции сбываются желания детей с ограниченными возможностями здоровья, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и из многодетных и малообеспеченных семей.