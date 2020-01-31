Акция «Про героя» стартовала в Подмосковье. Как рассказать о подвиге родных

Акция #прогероя, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в Подмосковье. Любой желающий может записать ролик, в котором расскажет о подвиге своих родных.

Начиная с 31 января — за 100 дней до годовщины Великой Победы — каждый может рассказать на камеру о своем герое. Записать ролик можно в студиях, которые открылись в филиалах «360» в Балашихе, Истре, Одинцове, Дубне, Солнечногорске, Химках и Богородском округе.

К акции присоединилась и открытая студия телеканала «360» в Доме правительства Московской области в Красногорске. Видеозоны появились в государственных музеях Подмосковья и 630 библиотеках.

С собой желательно принести фотографию вашего героя. Видеорассказ о нем опубликуют на сайте прогероя.рф. Ролик также будут транслировать на фасадах зданий и в парках Подмосковья.

Денис Майданов. Источник фото: телеканал «360»

Все истории станут частью мультимедийного мемориала. Видео будут транслировать на панорамном экране нового музейного комплекса «Зоя» в Петрищеве. Он откроется в начале мая.

«У нас на сегодня все музеи, в стране которые находятся, 50-60-х годов, простите, с туалетами на улице. А мы считаем, что наша память должна соответствовать самому подвигу», — заявила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Всем участникам акции помогут составить подробный и уникальный рассказ о герое. Узнать подробную информацию можно по телефону +7 (916) 311-00-90.

Акция #прогероя поможет сохранить память о тех, кто сражался за родину в годы Великой Отечественной войны, — бойцах, партизанах, тружениках тыла, узниках концлагерей, блокадниках, детях войны.